Митрополит Онуфрий объяснил, что такое настоящая любовь к ближнему

В эфире телеканала “Интер” вышел пятый выпуск еженедельной программы “Слово Предстоятеля”, в которой Блаженнейший Митрополит Онуфрий обращается с духовным наставлением к зрителям. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на телеканал “Интер”.

В своем Слове Архипастырь рассказал о том, что разделяет и что сближает людей. Его Блаженство растолковал историю о добром самарянине (Лк., X, 25-37) и объяснил, что такое настоящая любовь к ближнему. «Я бы хотел попросить всех украинцев и вообще всех людей, чтобы мы вспомнили, что мы есть дети одного Бога. Делать так, чтобы мы были ближе друг к другу», — сказал он.