Братия Почаевской лавры видит в конфликте вокруг обители попытку "превратить святыню в музей"

Братия Свято-Успенской Почаевской лавры направил обращение в связи с решением комиссии Министерства юстиции Украины аннулировать регистрацию договора на право пользования сооружениями обители.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Речь идет о месте проживания 200 монахов и 50 послушников – людей, которые отказались от мира и всю свою жизнь посвятили служению Богу», — говорится в обращении.

«Стоит отметить, что с 2000 года это уже третья попытка превратить святыню в музей», — обращают внимание в Лавре.

Братия также сообщает, что за короткий промежуток времени органы прокуратуры возбудили несколько необоснованных уголовных дел.

«Вынуждены констатировать, что, в настоящее время действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской Лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие — уничтожение монашества на территории западной Украины», — резюмируется в обращении.

Также сообщается, целенаправленная работа по дискредитации насельников лавры ведется уже давно с помощью подконтрольных средств массовой информации. «Риторика власти за 100 лет не поменялась: насельники Лавры остаются для них «пособниками контрреволюции»», при этом действующая власть использует коммунистические методы борьбы с Православной Церковью.

Насельники Святыни просят молитвенно поддержать обитель.

«Со скорбью в сердце обращаемся к Вам с просьбой усилить молитвенное бдение ради Мира и единства верующих в лоне канонической Церкви».