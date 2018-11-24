Собор Финляндской Православной Церкви займется административным преобразованием приходов
06:37, 24 ноября 2018Православие
135 0
Собор Финляндской Православной Церкви займется административным преобразованием ./ фото: ФПЦ
Поместный собор Финляндской Православной Церкви состоится 26–29 ноября в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре (Хейнявеси, южное Саво).
В рамках Собора будут рассмотрены вопросы об администравном преобразовании приходов ФПЦ. Об этом сообщается на официальном сайте Финляндской Православной Церкви.
Сессии Поместного собора ФПЦ 2018-го года будут транслироваться в интернете на сайте ФПЦ ort.fi (по-фински), где за нимим можно будет следить в реальном времени или посмотреть в записи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter