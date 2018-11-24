Собор Финляндской Православной Церкви займется административным преобразованием приходов

Поместный собор Финляндской Православной Церкви состоится 26–29 ноября в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре (Хейнявеси, южное Саво).

В рамках Собора будут рассмотрены вопросы об администравном преобразовании приходов ФПЦ. Об этом сообщается на официальном сайте Финляндской Православной Церкви.

Сессии Поместного собора ФПЦ 2018-го года будут транслироваться в интернете на сайте ФПЦ ort.fi (по-фински), где за нимим можно будет следить в реальном времени или посмотреть в записи.