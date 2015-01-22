Митрополит Онуфрий: Побеждает не тот, кто не падает, а тот, кто не теряет надежду на Бога

22 января, в день памяти преподобного Ионы Киевского, основателя Свято-Троицкого монастыря на Печерске, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины совершил Божественную литургию в обители преподобного.

Перед началом Литургии Его Блаженство поклонился святым мощам преподобного, которые покоятся в усыпальнице под Свято-Троицким храмом. Предстоятелю сослужили архиепископ Переяслав-Подольский и Шаргородский Агапит, наместник обители епископ Обуховский Иона, а также духовенство и гости монастыря в священном сане.

Во время Малого входа Блаженнейший Митрополит Онуфрий удостоил церковных наград братию монастыря и представителей киевского духовенства.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к пастве со словами проповеди. Вспоминая библейскую историю праздника Рождества Христова и Богоявления, Предстоятель отметил, что только верующий человек, может воспользоваться бесценными дарами, которые принес Христос на землю. Только с верой в Бога каждый может стать сильнее и победить силу дьявольскую.

Именно такой пример, по словам Блаженнейшего владыки, показал своей жизнью основатель Свято-Троицкой обители преподобный Иона. «Его житие состоит из многих лет непрестанной работы, результатами которой мы сегодня любуемся с вами, - отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий. - Он собрал вокруг себя много учеников, которых учил правильно жить и трудиться, чтобы наследовать Небесное Царство. Долгим был его возраст земной, прожил преподобный сто лет и посвятил себя иноческому служению еще с юных лет».

«Можно себе только представить, сколько претерпел преподобный Иона дьявольских искушений и испытаний, но все мы знаем, что святому неоднократная являлась Богородица, укрепляя его в вере и в молитвенном подвиге. И именно в несении этих малых повседневных трудов заключается наше спасение, ведь не каждому приходится решать какие грандиозные дела или вершить судьбоносные подвиги; перетерпеть самого себя - вот наш самый подвиг. И побеждает не тот, кто не падает, а тот, кто не теряет надежду на всесильную Божию поддержку», - подытожил Его Блаженство.

По окончании Божественной литургии Предстоятель поздравил наместника монастыря епископа Иону с тезоименитством, а также пожелал всем присутствующим быть достойными благодати Святого Богоявления и молитвенного заступничества преподобного Ионы Киевского.

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