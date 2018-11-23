В Кафедральном соборе УПЦ в память о митрополите Владимире провели благотворительную акцию

По случаю 83-й годовщины со дня рождения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана; † 2014), 23 ноября, у часовни князя Ярослава Мудрого при Кафедральном соборе УПЦ в честь Воскресения Христова состоялась панихида.

Заупокойное богослужение по благословению архиепископа Бородянского Варсонофия возглавил благочинный Андрее-Владимирского храма протоиерей Павел Белый. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

После поминовения священник поблагодарил присутствующих за молитву и совместно с руководителем социального отдела Кафедрального собора Еленой Богдановой раздали продуктовые наборы всем, кто пришел помянуть 121-го Митрополита Киевского.