На Всеукраинской конференции священники делились опытом работы с семьями

В Киеве 22-23 ноября состоялась VI Всеукраинская конференция руководителей епархиальных отделов по делам семьи УПЦ.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия мероприятие организовал Синодальный отдел УПЦ по делам семьи в Киево-Печерской лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Работа форума началась с молебна перед добрым делом.

Было зарегистрировано более 50 участников из разных уголков Украины. Возглавил мероприятие глава Миссии архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон.

В начале пленарного заседания прозвучали приветственные слова Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, управляющий делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, главы Миссии архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона, а также ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра.

После приветственного слова Предстоятеля перед аудиторией выступил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Владыка отметил деятельность Миссии, подчеркнув, что работа с семьями является крайне необходимой для будущего украинской Церкви. После чего архиерей ответил на вопросы присутствующих.

В первый день работы VI Всеукраинской конференции также выступили председатель Синодального отдела УПЦ по делам молодежи архиепископ Обуховский Иона, первый проректор Киевских духовных школ протоиерей Сергий Ющик, заместитель Главы Миссии иерей Иоанн Ружицкий, руководитель семейного отдела Львовской епархии протоиерей Михаил Конек, архимандрит Нифонт (Омельчук), сотрудник Молодежного отдела УПЦ протоиерей Николай Могильный, руководитель Семейного отдела Киевской епархии Протоиерей Сергей Экшиян и его коллега Вера Кошель, руководитель семейного отдела Херсонской епархии протоиерей Иоанн Гордиенко, руководитель отдела семьи Харьковской епархии протоиерей Сергий Белянов и Наталья Белянова.

Второй день конференции начался торжественной Литургией в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских в Киево-Персидском лавре. Богослужение возглавил Председатель Миссии, архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон. Его Высокопреосвященству сослужили руководители и сотрудники епархиальных семейных отделов в сане.

После Литургии участники конференции во главе с Владыкой отправились к лаврскому кладбищу, где на могиле почившего Предстоятеля УПЦ, Блаженнейшего митрополита Владимира, Глава Миссии совершил заупокойную литию.

Завершающим этапом конференции стала экскурсия участников форума по Музею Блаженнейшего Владимира.