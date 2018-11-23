Белорусские Рождественские чтения посвятят проблемам молодежи
В Беларуси 29-30 ноября пройдут Четвертые Белорусские Рождественские чтения «Молодежь: свобода и ответственность».
В центре внимания чтений — молодежь: свобода и ответственность в современном мире, актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания и сохранения культурного наследия, сообщает официальный портал БПЦ.
Чтения организует Белорусская Православная Церковь при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси.
К участию в чтениях приглашаются священнослужители, представители органов власти, деятели культуры, научные работники, представители силовых структур, руководители и преподаватели учреждений образования, медицинские и социальные работники, преподаватели воскресных школ, студенты, представители других направлений деятельности.
Торжественное открытие Четвертых Белорусских Рождественских чтений состоится 29 ноябряв Национальной библиотеке Беларус.
Секционные заседания пройдут 30 ноября 2018 года в высших учебных заведениях города Минска.