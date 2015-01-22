Патриарх Кирилл предложил перестать финансировать аборты в России - выступление в Госдуме

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал законодателей вывести искусственное прерывание беременности из системы обязательного медицинского страхования.

"Одной из главных бед России остается огромное число абортов… Полагаю морально оправданным выведение операций по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования, которое поддерживается за счет налогоплательщиков, в том числе и тех, которые категорически не приемлют аборты", — сказал патриарх на открытии парламентских Рождественских встреч в Госдуме.

По его словам, Церковь, следуя заповеди Божьей "не убий", всегда видела в умерщвлении нерожденного ребенка тяжкий грех. Предстоятель РПЦ убежден, что для преодоления этого зла необходим комплекс мер, который должен включать в себя помощь семьям: разрешение жилищных проблем, материальная поддержка многодетных семей, а также введение в систему здравоохранения этических норм, которые побуждали бы врачей заботиться о сохранении жизни зачатого ребенка. Патриарх считает недопустимым, что сегодня за абортами часто стоит давление на беременную женщину со стороны врачей, родственников, материальных и жилищных трудностей.

РИА Новости