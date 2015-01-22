В РПЦ считают, что электронные документы ведут к тотальному контролю над личностью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает власти всегда оставлять гражданам право выбора между получением новых электронных документов или традиционных бумажных, чтобы снизить возможности в будущем установления тотального контроля над человеческой личностью, заявил Предстоятель РПЦ, выступая в четверг на Рождественских парламентских встречах в Госдуме.

"Многих людей волнует вторжение в их жизнь новаций, связанных с электронными средствами сбора, учета личной информации, которые на порядок повышают контроль над личностью, и не только со стороны государства, а со стороны любой организованной силы, которая владеет этими технологиями", — сказал патриарх.

По словам патриарха, на его имя поступают тысячи обращений, выражающих несогласие с безальтернативным внедрением новых идентификационных технологий. По информации главы РПЦ, и "в органы власти поступает не меньше писем по упомянутым проблемам".

"Убежден: люди должны иметь право выбора — получать документ, удостоверяющий личность, в виде пластиковых электронных карточек или в традиционном виде, с использованием электронных носителей информации или без таковых. Использование автоматизированных средств сбора, обработки, учета персональных данных, особенно конфиденциальной информации, должно производиться только на добровольной основе", — отметил патриарх.

Он добавил, что "со ссылкой на то, что это удобно для бюрократов, нельзя тотально внедрять эти технологии". Кирилл отметил, что каждый может оказаться под "тотальным контролем".

"И если для кого-то мои слова сейчас не звучат как актуальные, поверьте, через какое-то время эти слова могут стать актуальными для каждого из нас. Поэтому, оставляя возможность альтернативы, мы всегда оставляем возможность выхода из-под такого тотального контроля", — добавил предстоятель РПЦ.

В РПЦ настаивают на необходимости сохранения государством принципа добровольности, в том числе, при получении гражданами РФ универсальных электронных карт (УЭК) и новых электронных паспортов.

Как отмечают в Московском патриархате, есть некоторое количество людей, в том числе верующих, которые отказываются от получения электронных документов, считая, что они делают жизнь человека максимально просвечиваемой, что может быть использовано для давления на гражданина, затрагивающего его мировоззренческий и религиозный выбор.

РИА Новости