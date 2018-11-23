Предстоятель УПЦ совершил панихиду по Митрополиту Владимиру в день его рождения

В день рождения усопшего Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана) 23 ноября Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев УПЦ и духовенства совершил панихиду на могиле почившего Первосвятителя.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, 23 ноября Блаженнейшему Митрополиту Владимиру исполнилось бы 83 года.

Блаженнейший Митрополит Владимир родился 23 ноября 1935 года в селе Марковцы, Летичевского района Хмельницкой области в крестьянской семье. Возглавлял Украинскую Православную Церковь с 1992 по 2014 гг. Для украинских верующих имя почившего Архипастыря связано с укреплением, развитием Украинской Православной Церкви. Отошел ко Господу Блаженнейший владыка 5 июля 2014 года и был похоронен на братском кладбище Киево-Печерской Лавры возле храма Рождества Пресвятой Богородицы.

По завершении панихиды Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил всех присутствующих.