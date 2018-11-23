В Киеве открыли Всеукраинскую конференцию УПЦ, посвященную работе с семьями

В четверг, 22 ноября, состоялся первый день работы VI Всеукраинской конференции руководителей епархиальных отделов по делам семьи УПЦ.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия мероприятие проводит Миссия Синодальный отдел УПЦ по делам семьи в Киево-Печерской лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Миссии.

Работа форума началась с молебна перед добрым делом.

На этот раз для работы в конференции было зарегистрировано более полусотни участников из разных уголков Украины. Возглавил мероприятие глава Миссии архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон.

В начале пленарного заседания прозвучали приветственные слова Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, главы Миссии архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона, а также ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра.

После приветственного слова Предстоятеля перед аудиторией выступил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Владыка отметил деятельность Миссии, подчеркнув, что работа с семьями является крайне необходимой для будущего украинской Церкви. Также архиерей ответил на вопросы присутствующих.

В первый день работы VI Всеукраинской конференции также выступили председатель Синодального отдела УПЦ по делам молодежи архиепископ Обуховский Иона, первый проректор Киевских духовных школ протоиерей Сергий Ющик, заместитель Главы Миссии иерей Иоанн Ружицкий, руководитель семейного отдела Львовской епархии протоиерей Михаил Конек, архимандрит Нифонт (Омельчук), сотрудник Молодежного отдела УПЦ протоиерей Николай Могильный, руководитель Семейного отдела Киевской епархии протоиерей Сергей Екшиян и его коллега Вера Кошель, руководитель семейного отдела Херсонской епархии протоиерей Иоанн Гордиенко, руководитель отдела семьи Харьковской епархии протоиерей Сергий Белянов и Наталья Белянов.

Заключительным этапом первого дня конференции стало подведение итогов.