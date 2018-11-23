В Одесской области отметили Собор Балтских святых
09:26, 23 ноября 2018Православие
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В Одесской области отметили Собор Балтских святых / baltaeparhia.org.ua
В Одесской области 22 ноября отметили Собор Балтских святых.
В день день памяти Собора Балтских святых в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Балта Одесской области состоялась праздничная Божественная Литургия, которую возглавил митрополит Балтский и Ананьевский Алексий, сообщается на сайте Балтской епархии УПЦ.
По окончании богослужения митрополит Алексий поблагодарил всех гостей за участие в торжествах по случаю первой годовщины со дня прославления Собора Балтских святых.
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