В Запорожье день поминовения жертв Голодомора православные отметят крестным ходом

В день поминовения жертв Голодомора в Украине, 24 ноября, по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки в Запорожье состоится общегородской Крестный ход.

Об этом сообщается на сайте Запорожской епархии УПЦ.

Крестный ход начнется от Покровского собора. У мемориального знака в память о жертвах Голодомора состоится панихида.