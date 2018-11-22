В Запорожье день поминовения жертв Голодомора православные отметят крестным ходом
22:32, 22 ноября 2018Православие
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У мемориального знака в память о жертвах Голодомора состоится панихида / hramzp.ua
В день поминовения жертв Голодомора в Украине, 24 ноября, по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки в Запорожье состоится общегородской Крестный ход.
Об этом сообщается на сайте Запорожской епархии УПЦ.
Крестный ход начнется от Покровского собора. У мемориального знака в память о жертвах Голодомора состоится панихида.
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