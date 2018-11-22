Предстоятель Албанской Церкви просит у глав Поместных Церквей провести Собор

Вместо единства православных в Украине сегодня очевидна опасность раскола единства мирового Православия.

Об этом заявил Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, сообщает patriarchia.ru.

Он также выразил опасение, что реализация Константинопольским Патриархатом проекта украинской автокефалии «станет "хождением по минному полю"».

«Оно напоминает опасное предприятие с непредвиденными побочными действиями. Противоборствующие группировки сохранят свою индивидуальность и сплоченность, как это неоднократно случалось в разных Поместных Церквах. В итоге вместо единства православных в Украине проступает опасность раскола единства мирового Православия», — подчеркнул Предстоятель Албанской Православной Церкви, отметив, что этим мнением он поделился с Патриархом Константинопольским Варфоломеем во время личной встречи на острове Крит.

Предстоятель Албанской Православной Церкви отметил, что со своей стороны «сделает все возможное, чтобы предотвратить раскол в мировом Православии».

«Подобное развитие событий стало бы болезненным ударом по доверию к Православию, чего всеми силами необходимо избежать, — уверен Блаженнейший Анастасий. — Как бы это ни казалось невозможным, полагаем, что все мы должны "сделать все", чтобы вернуться к Собраниям Предстоятелей и планированию нового Великого Собора».