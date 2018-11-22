В скиту Святогорской лавры отметили престольный праздник

В день празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, 21 ноября, скит Свято-Успенской Святогорской Лавры в с. Адамовка, посвящённый святителю Иоанну Шанхайскому, отметил престольный праздник.

В этот день митрополит Святогорский Арсений возглавил Божественную литургию в лаврском скиту, сообщается на сайте обители.

Нижний храм обители посвящён Архистратигу Божию Михаилу — чуду, совершённому Архангелом Михаилом в Хонех (празднуется 19 сентября). Также и праздник 21 ноября обитель встречает как престольный — день одного из своих небесных покровителей, в честь которого когда-то крестили Мишу Максимовича, будущего святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.

Праздничные богослужения начались в Свято-Иоанновском скиту с водосвятного молебна с акафистом Архистратигу Михаилу и прочим Небесным Силам бесплотным. По окончании водосвятия состоялась встреча наместника Святогорской Лавры митрополита Арсения, были прочитаны часы и отслужена Божественная литургия.