Состояние здоровья митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора стабилизировалось

Состояние здоровья митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора сейчас стабилизировалось.

Как сообщала пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ, 21 ноября, вечером управляющий Мукачевской епархией, митрополита Феодора с подозрением на инсульт госпитализировали. Сейчас владыка Феодор находится в Мукачевской ЦРБ под наблюдением врачей.

"По состоянию на 16.00, 22 ноября состояние здоровья архиерея стабилизировалось. Владыка уже стал четко произносить слова. Конечно, еще остались некоторые признаки перенесенной болезни. Благодаря профессиональной, медицинской помощи, а самое главное своевременной помощи удалось избежать тяжелых последствий.

Архипастырь от чистого сердца покорнейше благодарит за молитвы и моральную поддержку", - говорится в сообщении епархии.