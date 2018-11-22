Открыт сбор средств для лечения 12-летнего Антона Виниченко – «Надеюсь и верю»

12-летний Антон Виниченко продолжает лечение.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», до болезни Антон вел образ жизни обычного подростка: ходил в школу, гулял с друзьями. В прошлом году ему поставили диагноз: низкодифференцированная карцинома с нейроэндокринным дифференцированием забрюшинного пространства и брюшной полости.

Так начались больничные будни Антоши и его отца, который вместе с ним находится в больнице.

Для дальнейшего лечения мальчику необходим препарат «Карбоплатин» 150мг в количестве 10 упаковок на общую сумму 5080,00грн. У Антона есть хорошие шансы вернуться к здоровой и полноценной жизни, но для этого ему до конца пройти лечение.

Благодаря поддержке жертвователей ранее мальчик получил необходимые для лечения препараты.

О том, как и чем помочь Антону Виниченко – читайте на сайте «Надеюсь и верю».