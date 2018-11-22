4-летнему Льву Белякову необходима помощь, чтобы провести химиотерапию – «Надеюсь и верю»

4-летний Лев Беляков заболел в марте этого года.

Как сообщали «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», у него болели суставы, часто случались простудные заболевания, сопровождающиеся высокой температурой. Ребенка перестали интересовать игрушки и развлечения. Родители обратились в больницу. Сильным ударом для них стало известие о диагнозе ребенка - у него диагностирован острый лимфобластный лейкоз.

Мальчик продолжает лечение. Позади многочисленные «химии», высокодозная химиотерапия, которую малыш проходил в «Охмадете». У него падают показатели крови, снижается иммунитет. Но лечение необходимо продолжать.

В ближайшее время Леви заступать на очередную «химию», для прохождения которой нужен препарат «Эндоксан» 1000 мл 1 флакон стоимостью 750,43 грн.

Мальчик из многодетной семьи. Кроме Левы, родители воспитывают еще троих детей. Им не под силу самостоятельно справиться со всеми затратами, связанными с лечением сына. Чтобы спасти малыша, родители вынуждены обращаться с просьбой о помощи ко всем неравнодушным людям.

Ранее мальчик уже получал необходимые для лечения препараты, за что очень благодарны его родные.

О том, как и чем помочь Льву Белякову – читайте на сайте «Надеюсь и верю».