В Санкт-Петербургской митрополии опровергли информацию о "командировке" священника с оружием в Луганск

Пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии РПЦ сообщила о том, что иерей Артемий Егурнов не покидал пределов Санкт-Петербургской епархии в те дни, которыми датируются фотографии, распростаненные в соцсетях. Об этом говорится на сайте митрополии.

"15 января он с сыновьями посетил страйкбольный клуб, где и были сделаны фото, выложенные на странице священника в социальной сети. Геотег появился под фотографией по недоразумению. Пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии просит российские и украинские СМИ, а также блогеров удалить или опровергнуть материалы об участии иерея Артемия Егурнова в конфликте в Украине, поскольку они вводят в заблуждение читателей, умножают ненависть и разделения", - говорится в сообщении.

Напомним, что фотографии отдыха петербургского священника Артемия Егурнова в одном из петербургских страйкбольных клубов были распространены в социальных сетях и в украинских и российских СМИ под видом боевых съемок из Луганска. Также блогеры сообщали о "командировке" клирика Санкт-Петербургской епархии иерея Артемия Егурнова в Луганск. В частности, один из снимков иерея в камуфляжной форме сопровождается геотегом "Украина. Луганск. Улица Чапаева".

*** Страйкбол - военно- спортивная командная игра, участники которой используют в качестве игрового снаряжения так называемую мягкую пневматику, внешне очень похожую на боевое автоматическое оружие.