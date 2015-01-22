В УПЦ увидели попытку разжигания межконфессиональной вражды в словах главы Святошинской РГА

Председатель Святошинской РГА Илья Сагайдак 18 января на своей странице в фейсбук допустил оскорбительные высказывания в адрес 79-летнего настоятеля киевского храма Зачатия пророка Иоанна Крестителя прот. Адама Кучмия, а также призвал отобрать храм у религиозной общины и передать УПЦ КП.

Этот же призыв представитель столичной государственной власти повторил в своем интервью, которое опубликовало интернет-издание «Gazeta.ua».

На официальном сайте УПЦ размещен комментарий Церкви относительно этого события.

"Свою позицию он (Сагайдак. - ред.) обосновал требованием общества, однако не пояснил, какого именно, ведь сотни прихожан храма Зачатия пророка Иоанна Крестителя выразили возмущение нескрываемым призывам к разжиганию межконфессиональной вражды из уст государственного чиновника. Их обеспокоенность вызывают листовки с подстрекательством к применению силы против представителей религиозной общины, которые после высказываний Сагайдака были расклеены неизвестными в Святошинском районе столицы", - говорится в комментарии.

В УПЦ считают, что поводом для призывов отобрать храм у общины УПЦ, которая строила его почти 25 лет, стала информация в СМИ об отпевании прот. Адамом Кучмием киевлянина, который погиб в АТО.

Конфликт начался с того, что "Сагайдак понял, что священник «скандалил, нарушая ритуал». Он активно проявлял свое возмущение тем, что священник закончил отпевание возле дома покойного и не поехал на кладбище".

В УПЦ объясняют, что родители погибшего являются прихожанами храма, настоятелем которого является отец Адам. В эту же церковь при жизни ходил и их сын Роман. Именно родители обсудили со священником все обстоятельства похорон. Мать погибшего Романа Корзуна, Татьяна Владимировна Корзун, сделала письменное обращение о том, что нет никаких претензий к совершению отпевания отцом Адамом, который является духовником всей ее семьи.

В УПЦ обращают внимание на тот факт, что 19 января, как свидетельствует техническая запись на странице Фейсбук, Сагайдак убрал из размещенного им днем ранее текста, бранные слова в адрес прот. Адама Кучмия.

По сообщению официального интернет-портала Святошинской РГА в Киеве, 21 января Илья Сагайдак провел встречу с викарием Киевской Митрополии УПЦ, епископом Васильковским Николаем.

Как сообщается, целью встречи стало выяснение обстоятельств конфликта, возникшего во время погребения военнослужащего Романа Корзуна.

Сагайдак заверил, что будет выступать за недопущение какого-либо межконфессионального конфликта на территории района.

"Это заверение дает повод надеяться, что в будущем представители Святошинской районной власти сначала будут выяснять обстоятельства, а уже потом делать соответствующие заявления", - говорится в сообщении УПЦ.

Фото: http://predtecha.kiev.ua/