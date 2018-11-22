Обнародованы списки дипломов выпускников Киевских духовных школ за 10 лет

По благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра, с целью эффективного поиска информации, официальный сайт Киевских духовных школ обнародует серии и номера дипломов Киевских духовных школ дневного и заочного отделения.

Сейчас опубликованы серии и номера дипломов, выданные в Киевской духовной академии и семинарии с 2008 по 2018 гг., с указанием кому и в каком году они были выданы, сообщает пресс-служба КГА.

Со списками можно ознакомиться здесь.

*Согласно Закону Украины «О высшем образовании» и постановления Кабинета Министров Украины от 19 августа 2015 года № 652 «О государственном признании документов о высшем духовном образовании, научных степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями» Министерство образования и науки Украины проводит процедуру государственного признания указанных документов.