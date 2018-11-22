В Петербурге снимут документальный фильм о детях императора Николая II

На киностудии «Лендок» снимут документальный фильм о жизни детей императора Николая II.

Об этом сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на пресс-службу студии.

«На «Лендоке» начинается производство картины о детях Николая II. Документальный фильм под рабочим названием «Пустые страницы» снимет режиссер Мария Поприцак по собственному сценарию», – сообщили в киностудии.

Производство документального фильма начнется этой зимой. Премьера фильма намечена на конец 2019 года.

«Долгое время царская семья была своеобразной иконой новой России, но мало кто рассказывал о человеческой стороне последних русских монархов. Какая песня была любимой у княжны Ольги? В кого была влюблена Татьяна? Как Алексей хотел управлять государством? На все эти вопросы и ответит фильм», — отмечается в сообщении.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых.