В Днепропетровской епархии УПЦ молились о погибших во время Революции Достоинства
11:45, 22 ноября 2018Православие
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В Днепропетровской епархии УПЦ молились о погибших во время Революции Достоинства / eparhia.dp.ua
В храмах Днепропетровской епархии УПЦ 21 ноября прошли панихиды по погибшим в борьбе за свободу и независимость Украины во время массовых акций протеста в ноябре 2013 – феврале 2014 годах.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ.
Православные помолились о погибших во время Революции Достоинства.
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