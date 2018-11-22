В Днепропетровской епархии УПЦ молились о погибших во время Революции Достоинства

В храмах Днепропетровской епархии УПЦ 21 ноября прошли панихиды по погибшим в борьбе за свободу и независимость Украины во время массовых акций протеста в ноябре 2013 – феврале 2014 годах.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ.

Православные помолились о погибших во время Революции Достоинства.