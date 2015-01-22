Католикос-Патриарх всея Грузии выразил соболезнование по поводу гибели мирных жителей на Востоке Украины

В адрес Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия поступило письмо-соболезнование от Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II .

Его Святейшество выразил глубокую скорбь и сочувствие Предстоятелю УПЦ и семьям погибших по поводу трагических событий, происходящих на территории Украины, в частности гибели мирных жителей под Волновахой во время артобстрела.

«Да упокоит Господь Небесных обителях души рабов своих и преклонит Свою милость и мир на Украину», - говорится в письме.

Синодальный информационный отдел УПЦ