Католикос-Патриарх всея Грузии выразил соболезнование по поводу гибели мирных жителей на Востоке Украины
05:21, 22 января 2015Православие
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В адрес Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия поступило письмо-соболезнование от Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II .
Его Святейшество выразил глубокую скорбь и сочувствие Предстоятелю УПЦ и семьям погибших по поводу трагических событий, происходящих на территории Украины, в частности гибели мирных жителей под Волновахой во время артобстрела.
«Да упокоит Господь Небесных обителях души рабов своих и преклонит Свою милость и мир на Украину», - говорится в письме.
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