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Православная молодежь провела турнир по настольному теннису среди несовершеннолетних Одесского СИЗО

05:47, 22 ноября 2018
Православие
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Православная молодежь провела турнир по настольному теннису среди несовершеннолетних Одесского СИЗО / eparhiya.od.ua

Молодежный актив социального епархиального отдела во главе со священником Андреем Полещуком и куратором спортивного направления в Молодежном отделе Одесской епархии диаконом Олегом Можаровым организовал и провел I-й турнир по настольному теннису среди несовершеннолетних задержанных Одесского следственного изолятора. Об этом сообщает "Православная Одесса".

Турнир прошел в стенах помещения, которое несколькими месяцами раннее, в результате сотрудничества духовенства Одесской епархии УПЦ и сотрудников социального отдела Одесского следственного изолятора было оборудовано под полноценный спортзал. 

Все принимавшие в спортивном состязании задержанные получили памятные грамоты, а также, в качестве призов, спортивные костюмы.

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