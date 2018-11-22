Православная молодежь провела турнир по настольному теннису среди несовершеннолетних Одесского СИЗО
Православная молодежь 21 ноября провела турнир по настольному теннису среди несовершеннолетних Одесского СИЗО
Молодежный актив социального епархиального отдела во главе со священником Андреем Полещуком и куратором спортивного направления в Молодежном отделе Одесской епархии диаконом Олегом Можаровым организовал и провел I-й турнир по настольному теннису среди несовершеннолетних задержанных Одесского следственного изолятора. Об этом сообщает "Православная Одесса".
Турнир прошел в стенах помещения, которое несколькими месяцами раннее, в результате сотрудничества духовенства Одесской епархии УПЦ и сотрудников социального отдела Одесского следственного изолятора было оборудовано под полноценный спортзал.
Все принимавшие в спортивном состязании задержанные получили памятные грамоты, а также, в качестве призов, спортивные костюмы.