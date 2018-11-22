В Латвии помолились о погибших в рижском торговом центре в пятую годовщину со дня трагедии

В день пятой годовщины со дня произошедшей трагедии в Золитуде в торговом центре «Maxima», 21 ноября, в храмах Латвийской Православной за богослужениями и на панихидах поминали всех погибших в трагедии.

Также в этот день панихиду на месте трагедии в микрорайоне города Риги Золитуде совершили священнослужители Латвийской Православной Церкви, поминавшие поимённо всех 54 погибших при обрушении крыши торгового центра «Maxima», сообщается на сайте ЛПЦ.

По окончании панихиды протоиерей Сергий Назаров передал благословение и слова соболезнования от имени Митрополита Рижского и всея Латвии Александра, который молитвенно разделяет скорбь родных и близких, погибших в этой страшной для жителей всей страны трагедии.

Цветы и свечи к мемориалу жертвам Золитудской трагедии возложили: президент Латвии Раймонд Вейонис, мэр города Риги Нил Ушаков, вице-мэр Андрис Америкс и многие другие, пришедшие почтить память погибших.

Обрушение торгового центра «Maxima» в одном из спальных районов Риги произошло вечером 21 ноября 2013 года. В результате катастрофы погибли 54 человека, в том числе три спасателя, получили ранения 40 человек.