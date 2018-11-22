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В Латвии помолились о погибших в рижском торговом центре в пятую годовщину со дня трагедии

01:39, 22 ноября 2018
Православие
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В Латвии помолились о погибших в рижском торговом центре / pravoslavie.lv

В день пятой годовщины со дня произошедшей трагедии в Золитуде в торговом центре «Maxima», 21 ноября, в храмах Латвийской Православной за богослужениями и на панихидах поминали всех погибших в трагедии.

Также в этот день панихиду на месте трагедии в микрорайоне города Риги Золитуде  совершили священнослужители Латвийской Православной Церкви, поминавшие поимённо всех 54 погибших при обрушении крыши торгового центра «Maxima», сообщается на сайте ЛПЦ.

/ pravoslavie.lv

По окончании панихиды протоиерей Сергий Назаров передал благословение и слова соболезнования от имени Митрополита Рижского и всея Латвии Александра, который молитвенно разделяет скорбь родных и близких, погибших в этой страшной для жителей всей страны трагедии.

/ pravoslavie.lv

Цветы и свечи к мемориалу жертвам Золитудской трагедии возложили: президент Латвии Раймонд Вейонис, мэр города Риги Нил Ушаков, вице-мэр Андрис Америкс и многие другие, пришедшие почтить память погибших.

Обрушение торгового центра «Maxima» в одном из спальных районов Риги произошло вечером 21 ноября 2013 года. В результате катастрофы погибли 54 человека, в том числе три спасателя, получили ранения 40 человек.

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