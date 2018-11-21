Митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора срочно госпитализировали

Митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора сегодня вечером срочно госпитализировали в больницу.

Об этом говорится на странице Мкачевской епархии УПЦ в Фейсбук.

«Дорогие отцы, братия и сестры! Просим святых молитв! Только что госпитализирован митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор. По словам врача - подозрение на инсульт», - говорится в сообщении.

Госпитализация состоялась в срочном порядке - сегодня утром митрополит Мукачевский и Ужгородский совершил архиерейское богослужение в Свято-Троицком храме, что в микрорайоне Мукачево − Паланок.