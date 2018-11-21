Объявлен конкурс на лучшее произведение, посвященное православным новомученикам и исповедникам

Издательский Совет Русской Православной Церкви открывает новый сезон конкурса на лучшее не публиковавшееся ранее художественное произведение, посвященное новомученикам и исповедникам Церкви Русской.

С этого сезона конкурс получил название «Новая библиотека», сообщает сайт patriarchia.ru.

Целью конкурса, учрежденного Издательским Советом в рамках реализации общецерковной задачи развития почитания памяти новомучеников, является создание новых литературных художественных произведений, раскрывающих подвиг веры новомучеников и исповедников, пострадавших в годы гонений на Церковь в XX веке.

Желающим принять участие в конкурсе следует направить заявку на участие, составленную от лица автора рукописи, представляющую собой электронное письмо, в котором указываются ФИО автора, год рождения, контактные данные, а также список основных публикаций.

Прием рукописей начинается 1 января 2019 года, срок окончания приема — 31 августа.

Победителям конкурса вручаются наградные дипломы и сертификаты на денежную часть премии.