Представители отдела Социального служения Киево-Печерской лавры посетили столичный Детский дом «Малятко»

В святочные дни по благословению наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла отдел Социального служения организовал поездку в столичный Детский дом «Малятко». Об этом сообщает сайт lavra.ua.

В этот раз насельник обители регент братского хора иеромонах Геронтий и сотрудники Лавры были приглашены на праздничное представление (Видео).

Для гостей и воспитателей дети подготовили много замечательных выступлений, посвященных новогодним праздникам, чем показали свое мастерство и прилежание. После исполнения колядок батюшка похвалил поющих за красивое пение.

Затем все дети подошли за сладостями и фруктами, которые братия привезли из монастыря. Для победителей конкурса рисунков были вручены особые подарки.

В свою очередь питомцы детского дома преподнесли братии обители поделки, сделанные собственными руками, а также с радостью подходили брать благословение у священнослужителя.

В конце мероприятий также была вознесена общая молитва о мире во всем мире.