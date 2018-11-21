Грузинский Патриарх провел массовое крещение младенцев
21:00, 21 ноября 2018Православие
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На этот раз крестниками Патриарха Илии II стали более 700 детей / patriarchate.ge
56-е всеобщее крещение младенцев состоялось 18 ноября в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси.
На этот раз крестниками Патриарха Илии II стали более 700 детей. Об этом сообщает сайт Грузинского патриархата.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране.
Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси. Предыдущее, 55-е крещение проходило 25 сентября 2018 года. В этот день крестниками Патриарха стали 620 детей.
В настоящее время у Католикоса-Патриарха всея Грузии насчитывается более 37 200 крестников.
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