Грузинский Патриарх провел массовое крещение младенцев

56-е всеобщее крещение младенцев состоялось 18 ноября в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси.

На этот раз крестниками Патриарха Илии II стали более 700 детей. Об этом сообщает сайт Грузинского патриархата.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране.

Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси. Предыдущее, 55-е крещение проходило 25 сентября 2018 года. В этот день крестниками Патриарха стали 620 детей.

В настоящее время у Католикоса-Патриарха всея Грузии насчитывается более 37 200 крестников.