О детях Царской семьи снимут документальный фильм

Документальную картину о детях святых царя Николая II и государыни Александры Федоровны снимут на петербургской открытой киностудии «Лендок».

Фильм под рабочим названием «Пустые страницы» по собственному сценарию снимет режиссер Мария Поприцак, сообщает сайт журнала «Фома».

«Долгое время Царская семья была своеобразной иконой новой России, но мало кто рассказывал о человеческой стороне последних русских монархов. Какая песня была любимой у княжны Ольги? В кого была влюблена Татьяна? Как Алексей хотел управлять государством? На все эти вопросы и ответит фильм», — говорится в сообщении.

Планируется, что работа над картиной начнется уже нынешней зимой, а премьера намечена на конец 2019 года.

Мария Поприцак – молодой петербургский режиссер, автор фильмов о молодом поколении «Я здесь» и блокаде Ленинграда «Девочки».