Епископы УПЦ хотели лично от Порошенко услышать его позицию в отношении Церкви - митрополит Святогорский

На встрече с президентом Украины Петром Порошенко, которая должна была состоятся 13 ноября, архиереи Украинской Православной Церкви хотели задать гаранту вопросы, касающиеся его публичной позиции в отношении УПЦ.

Об этом наместник Святогорской лавры митрополит Арсений рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Мы готовы к встрече, готовы опять съехаться, но если идет решение церковных вопросов, то и встреча должна быть на церковной территории. Сам президент неоднократно ездил на Фанар в Стамбул, депутаты Верховной Рады ездили на переговоры к Грузинскому Патриарху и другим Предстоятелям Поместных Церквей, то почему бы не приехать в Киево-Печерскую лавру? Мы отовсюду съехались, со всей Украины. Владыка Лазарь из Крыма, владыка Агафангел из Одессы, владыка Ириней из Днепра, из Закарпатья. Всего было 83 архиерея из 90. Один был в командировке, один после операции и несколько в больнице. По неизвестным причинам не было только Александра Драбинко», - отметил владыка Арсений.

По его мнению, «кто-то отговорил Президента ехать в Лавру».

«Решение Собора было в 16.00, а на 14.00 мы ждали встречи с Президентом, который так и не приехал. Он хотел услышать что-то от нас, а мы что-то от него. Мы не знаем, о чем он хотел с нами говорить. Мы хотели показать свое единодушие, что мы едины в своем мнении и понимании: 83 архиерея, 250 монастырей, 12 тысяч приходов по всей Украине. Мы хотели бы спросить у Президента, почему оскорбления звучат с трибуны Верховной рады, почему он заявил, чтобы мы уезжали в Россию», - сказал Святогорский митрополит.