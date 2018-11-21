В Изюм прибывают мощи мучеников Киприана и Иустинии

В Изюм Харьковской области 1 декабря прибудут мощи священномученика Киприана и мученицы Иустинии.

Мощи святых пробудут в городе до 8 декабря, после чего будут пронесены с иконой Божией Матери "Всецарица" епархиальными приходами. Об этом сообщается на сайте Изюмской епархии УПЦ.

Святые священномученики пострадали в Никомидии, при Диоклетиане, в 304 году. Одушевленные пламенной любовью к Богу, Киприан и Иустиния много послужили распространению и утверждению христианского учения. Это вызвало на них гнев противников и гонителей христианства. Получив донос о том, что Киприан и Иустиния отвращают народ от богов, правитель той области Эвтолмей схватил их и приказал пытать за веру в Христа, которую они непреклонно исповедовали. Затем он отослал их к римскому императору, который был в то время в Никомидии, по приказу которого они были усечены мечом.