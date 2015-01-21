В Москве открылись XXIII Международные Рождественские чтения

21 января в Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное открытие XXIII Международных Рождественских образовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси».

Церемонию открытия и пленарное заседание возглавил председатель Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, на открытии присутствовали более 6 тысяч человек.

В форуме принимают участие более 15 тысяч человек из стран канонического присутствия Русской Православной Церкви. В рамках XXIII Международных Рождественских чтений пройдет более 150 конференций, круглых столов, презентаций, мастер-классов, на которых участники обменяются накопленным опытом, представят новые разработки в области образования, духовно-нравственного просвещения, миссионерской и катехизаторской деятельности, социального, молодежного, тюремного служения, связям с соотечественниками, взаимодействия Церкви и общества, работами со СМИ, и по многим другим направлениям.

На открытии чтений с основным докладом выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.