В Днепропетровске пройдет XXII Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «От Рождества к Рождеству»

С 23 по 25 января в Днепропетровске по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея пройдет XXII Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «От Рождества к Рождеству», организаторами которого являются Днепропетровская епархия УПЦ и Днепропетровский городской совет. Согласно доброй и неизменной традиции фестиваль будет принимать главная сцена Днепропетровского академического театра русской драмы им. М. Горького.

Рождественский фестиваль – одно из ярких событий культурной жизни Днепропетровска, позволяющий объединить усилия днепропетровцев в возрождении традиций духовной и светской культуры в праздновании Рождества Христова. Через песенную культуру и народное творчество фестиваль приносит горожанам и гостям областного центра, весть о рождении Богомладенца Спасителя. Этот песенный форум популяризирует и сохраняет огромный пласт духовных сокровищ песнопений на рождественскую тематику, а также продолжает поиск утраченного и забытого богатства богослужебной гимнографии и богатого народного творчества.

В программе ежегодного фестиваля, приуроченного к празднованию Рождества Христова, представлена богатая палитра европейской духовной музыки разных веков и стилей, от традиционных напевов до сочинений современных композиторов: русская и западноевропейская духовная музыка, народные песни, рождественские колядки, хоралы и гимны.

Дополнением фестиваля традиционно станет выставка-ярмарка «Православная Днепропетровщина», в рамках которой будет проходить форум православной общественности Днепропетровской области, где встретятся представители различных православных центров, клубов, движений, общественных организаций и благотворительных фондов Днепропетровского региона.

Пресс-служба Днепропетровской епархии