Предстоятеля УПЦ посетили афонские монахи

21 января в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви на территории Киево-Печерской лавры состоялась встреча Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с архимандритом Гавриилом, благочинным монастыря Дохиар на Святой горе Афон, и насельником этого монастыря монахом Мартирием.

Святогорская братия поздравила Предстоятеля с Рождеством Христовым и Богоявлением и передала поздравления от наместника обители архимандрита Григория. В частности, отец благочинный отметил большое уважение, с которым монахи Святой горы относятся к владыке Онуфрию, которого хорошо знает афонская братия.

“Кротость Отца Онуфрия, его смирение, рассудительность и внутренний покой, - отметил архимандрит Гавриил, - именно те черты, которые следует в себе развивать каждому христианину, и тем более всем верным Украинской Православной Церкви в беспокойное и решающее для всей Украины время”.

Его Блаженство поблагодарил святогорцев за поздравления, пожелал гостям мира Господня и успешного паломничества по Украине и благословил их.

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