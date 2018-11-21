Наместник Святогорской лавры отметил регионы, которые наиболее помогли переселенцам

Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений рассказал подробности о помощи пострадавшим от боевых действий на Востоке Украины.

В интервью «РБК-Украина» он сообщил о том, что во время боевых действий в 2014-2015 гг. обитель приняла 30 тысяч переселенцев.

«Четыре с лишним года идёт война на Донбассе. У нас в монастыре в период 2014-2015 годов при населении городка Святогорска в 3,5 тысячи было 30 тысяч беженцев. Из них тысяча в монастыре проживала, три-пять тысяч в день мы кормили. В монастыре было 470 детей», - сказал наместник Святогорской лавры.

Владыка рассказал о том, какую помощь оказывает Украинская Православная Церковь переселенцам.

«Все епархии канонической УПЦ нам помогали как одна семья, с Волыни картошку везли, с Ровненщины, Винницы, Буковины, Одессы, Днепропетровска. Люди знали, что тут беженцы, что они нуждаются. За все это время ни Киевский патриархат в лице Филарета нам буханки хлеба не прислал, ни Патриарх Константинопольский про нас не вспомнил, пачки вермишели не прислал детям, которые здесь у нас жили. Где же была тогда Церковь-Мать?», - отметил митрополит Арсений.

По его мнению, в Святогорске отсутствовали боевики, потому что в городе в это время было 30 тысяч беженцев.

«Люди бросились под защиту Божией Матери, надеясь, что здесь их не тронут. В монастыре жила самая социально незащищенная группа. Когда было обострение под Дебальцево, зимой приезжали беженцы в шлепанцах на босу ногу, в одних халатах. Все с документами, их проверяли», - рассказал владыка.