Открыт сбор средств для лечения онкобольного православного священника

Клирик Балтской епархии УПЦ настоятель храма в честь великомученика Димитрия Солунского села Андреево-Иваново Николаевского района Одесской области протоиерей Иоанн Немеш нуждается в материальной помощи и молитвах.

Пятый год священник борется с тяжелой болезнью. Диагноз – рак околоушной слюнной железы IV степени с вторичным метастазированным поражением легких (II-III степени).

В настоящее время отец Иоанн проходит курс лечения в Киеве, Национальном институте рака. Идет точечное облучение в районе позвонков, чтобы убрать метастазы, которые вызывают сильные боли (их не было видно на старых снимках, обнаружились при повторном обследовании).

«Прошлая неделя – это пять дней лучей. Сейчас боль усилилась. Но врач говорит, так и должно быть – воспаляется мышечная масса под воздействием лучей. После 6-7 сеансов боль должна начать спадать. Следующая неделя еще пять дней облучения (всего должно быть 10 сеансов). Есть большая надежда, что это решит проблему боли», – рассказал журналист Александр Андрущенко.

В дальнейшем планируется проведение курса химиотерапии, а пока врачи рассматривают тактику лечения в районе шеи, в связи с ростом опухолей.

«Батюшка от всего сердца благодарит всех за помощь и молитвы! Без участия добрых людей лечение было бы просто невозможно! Ведь каждый день – это большие траты», – сказал Александр Андрущенко.

О том, как и чем помочь отцу Иоанну Немешу - читайте тут.