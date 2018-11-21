11 монастырей в честь Архистратига Михаила (фото)
Сегодня, 21 ноября, православные отмечают Собор Архистратига Михаила и всех Небесных Сил бесплотных.
В этот день 11 монастырей Украинской Православной Церкви отмечают престольный праздник, сообщает «Монастырский вестник Украины» в Фейсбук.
Список обителей:
Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской монастырь (Киев);
Архангело-Михайловский женский монастырь (Одесса);
Архангело-Михайловский женский монастырь (пгт. Чечельник, Винницкая область);
Архангело-Михайловский женский монастырь (село Забрид, Закарпатская область);
Архангело-Михайловский женский монастырь (село Верхний Токмак, Запорожская область);
Покровский Архангело-Михайловский женский монастырь (Каменское, Днепропетровская область);
Архангело-Михайловский мужской монастырь (Переяслав-Хмельницкий, Киевская область);
Архангело-Михайловский Пелагеевский женский монастырь (село Пелагеевка, Николаевская область);
Архангело-Михайловский мужской монастырь (село Грушево, Закарпатская область);
Архангело-Михайловский женский монастырь (Лозовая, Харьковская область);
Архангело-Михайловский Угорницкий мужской монастырь (село Бабянка, Ивано-Франковская область).
Геокарта с этими монастырями доступна здесь.