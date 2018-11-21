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11 монастырей в честь Архистратига Михаила (фото)

11:28, 21 ноября 2018
Православие
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Зверинецкий монастырь / Монастырский вестник Украины

В этот день 11 монастырей Украинской Православной Церкви отмечают престольный праздник, сообщает «Монастырский вестник Украины» в Фейсбук.

1

Список обителей:

Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской монастырь (Киев);

Архангело-Михайловский женский монастырь (Одесса);

2

Архангело-Михайловский женский монастырь (пгт. Чечельник, Винницкая область);

3

Архангело-Михайловский женский монастырь (село Забрид, Закарпатская область);

2

Архангело-Михайловский женский монастырь (село Верхний Токмак, Запорожская область);

2

Покровский Архангело-Михайловский женский монастырь (Каменское, Днепропетровская область);

2

Архангело-Михайловский мужской монастырь (Переяслав-Хмельницкий, Киевская область);

2

Архангело-Михайловский Пелагеевский женский монастырь (село Пелагеевка, Николаевская область);

2

Архангело-Михайловский мужской монастырь (село Грушево, Закарпатская область);

3

Архангело-Михайловский женский монастырь (Лозовая, Харьковская область);

Архангело-Михайловский Угорницкий мужской монастырь (село Бабянка, Ивано-Франковская область).

Геокарта с этими монастырями доступна здесь.

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