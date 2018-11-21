Возможно ли общение между ангелами и людьми - Митрополит Антоний

Митрополит Антоний - о жизни Ангелов и людей и их взаимодействии.

Ангелы

Слово «Ангел» происходит от древнегреческого «вестник».

Ангелы первыми получают Божественное озарение, Божественную мудрость, и посредством них уже даются откровения людям.

Но почему именно Ангелы удостоены такой чести?

Потому что их единственное непрестанное устремление – всегда быть с Богом, не отклоняться от Него ни на мгновение.

У них непрекращающаяся жажда все большего и близкого Богообщения, Богопознания, они никогда не могут насытиться созерцанием Божественной славы.

Господь – их Хлеб, их единственная Пища.

На пути к Богу они не знают никаких преград, никаких препятствий. Грех не связывает их дух, они свободно и неустанно славят Пресвятую Троицу, наполняясь светом, озаряясь величием и произрастая в вечность.

Только Бог для них вечное Благо, дающее вечное блаженство. Они блаженны и мудры через причастность к Нему.

Святые Ангелы никогда не были без доброй воли, то есть без любви Божией, учит Блаженный Августин. А те, которые, будучи созданы добрыми, стали злыми, избрали этот путь по собственной воле, вследствие отступления от добра, перестав искать полноту бытия и блаженства в Творце, довольствуясь и рассчитывая только на свои силы.

Созданные по особой любви

Творческим словом Бога все стало бытием, и ничто не может уже вернуться в небытие.

Его творчество и господство распространяются на все существующее и даже выходит за рамки существующего. Его бытие беспредельно, разнообразно, динамично, не подчинено всеобщей необходимости.

И эта неподчиненность выражена с наибольшей полнотой в сотворении Ангелов и людей. И те, и другие наделены свободой самоопределения личной связью между Господом Неба и земли и личностями мира небесного и мира земного, свободным подчинением воле Божией, ответной любовью творения ко Творцу по своей доброй воле.

Только задумайтесь! В создании Ангелов и людей кроется величайшая глубина Божьего смирения, вершина Его всемогущества и Крест Его Любви: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного…» (Ин. 3:16).

Общение Ангелов и людей

«У некоторого человека было два сына», – говорится в Евангелии (Лк. 15:11).

И Господь Бог, ставший по Своему человеколюбию человеком, тоже имеет в лице разумных существ Ангелов и человека – двоих сыновей.

«Ангел есть старший Его сын, созданный прежде человека и поставленный выше человека и по месту, и по благодати; человек же является младшим сыном и сотворен был после; однако если он умален чем от Ангела, то умален малым: “Умалил еси его мылым чим от ангел” (Пс. 8:6)», – пишет св. Димитрий Ростовский.

Возможно ли общение между Ангелами и людьми?

Существуют разные виды общения: духовное и чувственное.

«Духовного видения духов достигают одни истинные христиане, а к чувственному наиболее способны люди самой порочной жизни, – рассуждает святитель Игнатий Брянчанинов. – Чувственное видение, без духовного, не доставляет должного понятия о духах, доставляет одно поверхностное понятие о них, очень удобно может доставить понятия самые ошибочные, и их-то наиболее и доставляет неопытным и зараженным тщеславием и самомнением».

Духовное общение достижимо только святыми людьми – теми, кто живет по Евангелию, в единении с Богом, кто преображен благодатью.

Всем остальным, служащим своим грехам и страстям, такое общение не под силу.

Ангелы никогда не будут участвовать в делах, не согласованных с волею Божией и неугодных Ему.

Цель ангельской и человеческой жизни – в максимальном уподоблении Богу и соединении с Ним.

Постоянно имея в уме и сердце Бога, взирая на Его Божественную красоту, мы отпечатлеваем на себе Его образ, приемлем в себе Его свет и становимся причастниками Его силы, Его Духа.

В своем блаженном состоянии Ангелы пребывают возле Творца.

Для них, как для духов бесплотных, не существует пространств и времени в нашем, человеческом, понимании. Они живут в бытии Творца, Его измерении.

И мы должны уподобиться Ангелам, нашим старшим братьям, и перейти еще в этой жизни из земного измерения в духовное, небесное, чтобы уже здесь, на земле, прославлять Небесного Отца, милосердного и терпеливого, ждущего Своего блудного сына.

"Православная жизнь"