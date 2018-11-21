В УПЦ заявили о давлении на епископов

После завершения Собора епископов 13 ноября 2018 года, на котором было принято Постановление о последних церковных событий в Украине, в разных регионах Украины почти одновременно произошел ряд провокаций, направленных против иерархов Украинской Православной Церкви.

Ситуацию для Информационно-просветительского отдела УПЦ прокомментировал председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

«На сегодняшний день со стороны различных сил совершаются действия с целью давления на епископов Украинской Православной Церкви. Свидетельством этого есть ряд пикетов и незаконных действий у епархиальных управлений и резиденций епископов УПЦ. Также мы видим, что системно публикуется разного рода информация о епископах УПЦ, об их состоянии, место проживания, передвижения – с той целью, чтобы привлечь внимание к их деятельности и пытаться как-то дискредитировать. Кроме того, происходят вызовы епископов УПЦ на беседу в СБУ», — рассказал Председатель юридического отдела.

По его убеждению, «учитывая системность, одновременность, массовость, эти действия направлены на епископов с целью давления и принуждения их к участию в так называемом «объединительном соборе»».

Протоиерей Александр отметил, что данные провокации являются прямым нарушением конституционных прав граждан Украины.

«Организовывая такой проект, как «единая поместная украинская церковь», государство обеспечивает право на свободу совести определенной части граждан Украины. Но в то же время государство нарушает права другой части Украины, которые относятся к Украинской Православной Церкви», — отметил он.

Анализируя последние события, юрист обратил внимание на их дискредитационный характер.

«Посмотрите, что написано на тех плакатах, почему пикетчики надевают балаклавы, почему имущество вредят, почему они именно сейчас все появились? Для чего публикуются персональные данные архиереев? Говорят епископам, что якобы «мы Вас приглашаем на разговор». Но — разговор, в контексте чего разговор?». «Это, определенным образом, психологическое давление», — подчеркнул он.

По словам отца Александра, определенные силы пытаются повлиять на решение архиереев на участие в т.н. «объединительном соборе».

Он отметил: «Такие события, в некоторой степени, ожидаемые, так как епископат Украинской Православной Церкви на Соборе епископов от 13 ноября 2018 года очень четко определил свою позицию в отношении последних событий и в частности действий Константинопольского Патриархата на канонической территории Украинской Православной Церкви».

Кроме того, подчеркнул Председатель юротдела, провокации имеют выраженный искусственный и централизованный характер, и не являются беспристрастным проявлением волеизъявления людей. «К примеру, когда проходил пикет возле резиденции архиепископа Боярского Феодосия – после того, как верующие позвонили в полицию, сторонники «томоса» сразу, не дождавшись приезда правоохранителей, ушли. Похоже, что им сообщили».

Юрист отметил, что реагировать на такие провокации следует правовым способом. «Ранее министр МВД пообещал, что не допустит столкновений на религиозной почве, но мы видим, что происходит обратное. Нужно не допускать такого, нужно контролировать ситуацию, – объясняет он. – В случае противоправных действий «активистов», нужно обращаться в правоохранительные органы: вызвать полицию, писать заявления, жаловаться, фиксировать все случаи».

Протоиерей Александр также напомнил права священнослужителей и верующих в случае вызова СБУ:

«Такое общение с правоохранительными органами регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом. В случае вызова, лицо имеет право знать в качестве кого, на основании чего и кто ее вызывает. Если невозможно получить такую ​​информацию, то нужно попросить, чтобы прислали повестку. Тем более, если это не допрос, а беседа, вы не обязаны идти. Хотите поговорить — пожалуйста, не имеете такого желания — ваше право. Также граждане имеют право воспользоваться правовой помощью, которая гарантируется 59 статьей Конституции Украины, и приходить на такого рода разговоры вместе с адвокатом. Кроме того, во время такого разговора вы имеете право не свидетельствовать против себя и своих близких, родственников. Это право гарантировано 63 статьей Конституции Украины».

Отметим, что два архиерея Украинской Православной Церкви публично заявили, что побывали на «беседах» в СБУ и рассказали, как это происходило.

Вчера вечером управляющий Запорожской епархией митрополит Лука сообщил, что его вызвали без повестки, однако, он настоял на том, чтобы взять с собой адвоката.

«Беседа была очень корректной», – сказал владыка Лука. Его спрашивали, как часто он выезжает за границу, как проходит таможенный досмотр и тому подобное. В СБУ также обратились к нему с просьбой, что если к нему за рубежом подойдут и будут предлагать что-то переправить в Украину, сообщить в органы о произошедшем. При этом владыка отметил, что никаких документов он не подписывал.

Утром, 20 ноября, управляющий Бердянской епархией архиепископ Ефрем о своем визите в СБУ у себя на личной странице в фейсбук написал так: «Всем, дорогие, спасибо за молитвенную поддержку. Прошла моя встреча в СБУ. Очень толерантно, вежливо, спокойно, с уважением. Вопрос о безопасности во время пребывания за границей».