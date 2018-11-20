Петр Порошенко посетил кафедральный собор УПЦ в Черкассах
23:59, 20 ноября 2018Православие
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Петр Порошенко посетил кафедральный собор УПЦ в Черкассах / president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко 20 ноября посетил Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, где поклонился святыням.
Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на официальное интернет-представительство главы государства.
Президента встретил митрополит Черкасский и Каневский Софроний. Владыка ознакомил Президента Украины с историей и главными святынями кафедрального собора.
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