Петр Порошенко посетил кафедральный собор УПЦ в Черкассах

Президент Украины Петр Порошенко 20 ноября посетил Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, где поклонился святыням. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на официальное интернет-представительство главы государства. Президента встретил митрополит Черкасский и Каневский Софроний. Владыка ознакомил Президента Украины с историей и главными святынями кафедрального собора.

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