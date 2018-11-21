В Александро-Невской лавре открылся фестиваль христианского кино

Фестиваль христианского кино "Невский благовест" открылся 19 ноября в Святодуховском центре Александро-Невской лавры.

Об этом сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на сайт Санкт-Петербургской митрополии.

В этом году кинофорум проводится в двенадцатый раз и посвящен 1030-летию Крещения Руси. В программе - показ более семидесяти документальных и художественных фильмов, концерты хоровой музыки, творческие вечера.

Поздравляя гостей, организаторов и участников встречи, директор Святодуховского центра игумен Филарет (Прянишников) отметил, что представленные киноработы охватывают огромный исторический период. В сегодняшнем мире легко включить телевизор и потребность визуальные "продукты". А фильмы фестиваля прежде всего заставляют задуматься о себе и своей жизни.

На церемонии также присутствовали представители Армянской Апостольской, Римско-Католической, Евангелическо-Лютеранской Церквей и Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии.

Состоялся показ документального фильма "Мужеству ленинградцев" режиссера Павла Гладунова, приуроченный к 75-летию полного освобождения Ленинграда.

Фестиваль продлится до 25 ноября. Встречи пройдут в Святодуховском центре, в Музее истории религии, в центре "Спасский" и на других площадках. Вход на все мероприятия свободный.