Опубликована программа Международных Рождественских чтений 2019 года

Опубликована предварительная краткая программа работы направлений международного этапа XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность», которые пройдут с 27 по 31 января 2019 года в Москве.

В программе возможны изменения, ее обновления можно будет посмотреть на сайте Международных Рождественских образовательных чтений. Полная программа будет опубликована позже, сообщает сайт журнала "Фома".

Программы мероприятий Чтений публикуются в разделе «Календарь» по датам их проведения.

Международные Рождественские образовательные чтения – крупнейший церковно-общественный форум, уникальное по значимости явление в сфере образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения, патриотического воспитания и других значимых направлений церковной и общественной жизни. Начиная с 2002 года, каждые Чтения получали и свое название, отражающее их основную тематику.