В Киево-Печерской лавре начали праздновать Собор Архистратига Михаила

В канун дня Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, 20 ноября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных — непереходящий праздник, который в Православной Церкви отмечают 21 ноября по новому стилю (8 ноября — по старому). Все чины небесных сил называют ангелами. Ангел значит «вестник». Это отражает их предназначение — доносить до людей Божию волю, быть защитниками и учителями людей. Архангел Михаил стоит над всеми девятью чинами и поэтому называется архистратигом.