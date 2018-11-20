В Беларуси отметят 30-летие сестринского служения
22:20, 20 ноября 2018Православие
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Сестры милосердия БПЦ / Фото БЕЛТА
В Минске 24 ноября состоится торжественное Общее собрание Союза сестричеств милосердия Белорусской Православной Церкви, посвященное 30-летию сестринского служения в Беларуси.
Мероприятие состоится в Духовно-образовательном центре Белорусской Православной Церкви, сообщает официальный портал БПЦ.
К участию в Общем собрании приглашаются духовники и сестры милосердия.
- В программе собрания: награждения сестер милосердия, отчетный доклад исполнительного секретаря Союза сестричеств милосердия БПЦ Елены Зенкевич, выступления старших сестер милосердия, обсуждение актуальных вопросов сестрического служения, а также концерт.
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