В Беларуси отметят 30-летие сестринского служения

В Минске 24 ноября состоится торжественное Общее собрание Союза сестричеств милосердия Белорусской Православной Церкви, посвященное 30-летию сестринского служения в Беларуси. Мероприятие состоится в Духовно-образовательном центре Белорусской Православной Церкви, сообщает официальный портал БПЦ. К участию в Общем собрании приглашаются духовники и сестры милосердия. В программе собрания: награждения сестер милосердия, отчетный доклад исполнительного секретаря Союза сестричеств милосердия БПЦ Елены Зенкевич, выступления старших сестер милосердия, обсуждение актуальных вопросов сестрического служения, а также концерт.

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