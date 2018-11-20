Митрополит Винницкий Симеон заявил, что будет выполнять Решение Собора епископов УПЦ

Решение Собора епископов от 13 ноября «архиерей, как и вся полнота Винницкой епархии, будет выполнять».

Об этом Митрополит Винницкий и Барский Симеон сообщил на ежемесячном собрании духовенства Винницкого районного благочиния, которое состоялось 19 ноября 2018 года, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

Управляющий епархией отметил, что считает решение, которое отказался в свое время подписать, «обязательными для всех иерархов, клириков и верующих Украинской Православной Церкви».

В пресс-службе Винницкой епархии сообщают, что во время мероприятия помимо прочего обсудили вопросы проведения Общего собрания духовенства епархии. Дату их проведения должны принять на заседании Епархиального Совета, которое было запланировано на сегодня, 20 ноября.

В сообщении также упоминается, что на двух предыдущих собраниях духовенства участники засвидетельствовали верность Украинской Православной Церкви и решимость к выполнению решений Собора епископов, который состоялся 13 ноября в г. Киеве, а также обратились к митрополиту Винницкому и Барскому Симеону с просьбой провести общее собрание духовенства Винницкой епархии 19 ноября.

В сообщении также упоминается, что на двух предыдущих собраниях духовенства участники засвидетельствовали верность Украинской Православной Церкви и решимость к выполнению решений Собора епископов, который состоялся 13 ноября в г. Киеве, а также обратились к митрополита Винницкого и Барского Симеона с просьбой провести общее собрание духовенства Винницкой епархии 19 ноября.

Как сообщалось, после завершения Собора епископов, на котором было принято Постановление о последних церковных событиях в Украине, в разных регионах страны почти одновременно произошел ряд провокаций, направленных против иерархов Украинской Православной Церкви. Председатель Юридического отдела УПЦ отметил, что происходит давление на архиереев, с целью заставить их принять участие в «объединительном соборе».