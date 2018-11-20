В Японии прошел молебен в первом православном монастыре

Соборный благодарственный молебен во главе с Предстоятелем Японской Автономной Православной Церкви митрополитом Токийским и всей Японии Даниилом отслужили в первом в Японии православном мужском монастыре в честь равноапостольного Николая Японского в городе Адзиро.

Богослужение состоялось в монастырском храме в честь иконы Божией Матери «Достойно есть», сообщает сайт Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

После молебна настоятель Свято-Никольского монастыря архимандрит Герасим (Шевцов) провел для собравшегося духовенства экскурсию по монастырской земле, рассказал о долгосрочных планах строительства храма, дома для паломников, библиотеки, свечного производства и других помещений.

В завершение рассказа архимандрит Герасим испросил у митрополита Даниила антиминс, чтобы уже в ближайшее время начать служить в монастырском домовом храме «Достойно есть».

Напомним, что 7-8 июля 2018 года в Токио на Соборе Японской Православной Церкви было официально объявлено о приобретении земли для мужского монастыря Японской Православной Церкви и начале монашеской жизни в Адзиро (префектура Сидзуока).