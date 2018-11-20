В сети появился сайт об истории Русской Православной Церкви

На портале Патриархия.ru открылся сайт «Историческое единство Русской Православной Церкви».

Как сообщает patriarchia.ru, новый интернет-ресурс, содержит разделы «Документы», «Публикации», «Новости», в которых будут размещаться материалы, посвященные истории и жизни Русской Православной Церкви, официальные документы и исследования, статьи, интервью, новостные сообщения и другие материалы, затрагивающие тему единства РПЦ.

В настоящее время материалы на подсайте размещаются на русском и украинском языках. В ближайшее время планируется открытие английской и греческой версий ресурса.