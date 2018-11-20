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На Волыни проведут благотворительный фестиваль для людей с особыми потребностями

18:18, 20 ноября 2018
Православие
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На Волыни проведут благотворительный фестиваль для людей с особыми потребностями / volyn.church.ua

Фестиваль состоится во Дворце культуры города Луцка, сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.

По благословению управляющего Волынской епархией УПЦ епископа Нафанаила, силами, в том числе, епархиального актива, это мероприятие продолжает свои традиции, начатые впервые четыре года назад.

Фестивальная программа составлена из выступлений талантливых людей с особенностями здоровья, аниматоров, многочисленных интересных замыслов. Также предусмотрены мастер-классы, открытие фотовыставки, работа фотозоны и другое.

Волынская епархия УПЦ предлагает лучанам поддержать своим присутствием инициаторов и участников мероприятия и приобщиться к его проведению.

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